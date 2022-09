Riferimenti al nuovo gioco Naughty Dog in The Last of Us Parte 1? Ipotesi da un easter egg

Sebbene The Last of Us Parte 1 sia fortemente fedele alle precedenti versioni PS3 e PS4, il remake per PS5 contiene alcune piccole modifiche in termini di contenuti, con citazioni ed easter egg inediti rispetto al passato.

Abbiamo ad esempio visto il commuovente omaggio in The Last of Us Parte 1 ad uno sviluppatore scomparso durante lo sviluppo del gioco, ma Naughty Dog avrebbe inserito altre piccole modifiche simili all'interno della nuova versione di The Last of Us ed una di queste potrebbe addirittura essere un riferimento al prossimo gioco in sviluppo presso la software house californiana.

Come segnalato su Twitter dalla pagina Naughty Dog Central, specializzata in anticipazioni ed approfondimenti legati al celebre studio first-party di Sony, diversi giocatori hanno notato degli artwork inediti di stampo fantasy attaccati alla parete di una stanza, speculando sul fatto che potrebbero essere un indizio circa le tematiche attorno alle quali ruoterà il prossimo progetto della compagnia.

Non sarebbe nemmeno la prima volta che Naughty Dog dia indizi in questo modo sui suoi lavori futuri: nel 2011 l'esistenza dello stesso The Last of Us venne anticipata da un easter egg presente in Uncharted 3 L'Inganno di Drake, precisamente nel bar londinese all'inizio del gioco rappresentato da un giornale con in prima pagina un articolo su un misterioso "fungo parassita". L'originale The Last of Us venne poi annunciato agli Spike Video Game Awards, nel dicembre dello stesso anno.

Che l'easter egg in Parte 1 possa davvero essere un riferimento al nuovo gioco, magari proprio di stampo fantasy? Per adesso si tratta solo di speculazioni, in ogni caso Neil Druckmann ha confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto al Summer Game Fest, pertanto presto o tardi novità concrete sulla sua natura emergeranno ufficialmente.