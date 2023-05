Il riflesso empireo di Kaveh in un cosplay di Genshin Impact

Dopo tanta attesa, Genshin Impact 3.7 è finalmente arrivato. Il nuovo update portato da MiHoYo, come promesso, ha introdotto Kirara, la nuova combattente legata all'elemento Dendro, un'avventura legata a Yoimiya e l'Arena dei Campioni.

Con le Primogems gratis di maggio 2023 i giocatori di Genshin Impact stanno provando a sbloccare Kirara, ma non solo. Altro, grande personaggio legato alla Dendro Vision è Kaveh, il famoso architetto di Sumeru che duole preoccuparsi di troppe cose.

Kaveh è l'architetto del Palazzo di Alcazarzaray, nonché studente del Kshahrewar Darhsan dell'Accademia di Sumeru laureato con lode. Kaveh difende l'arte fino allo stremo e apprezza molto l'estetica. Nonostante questa facciata, è gravato dai sensi di colpa per la morte di suo padre. Inoltre, si vergogna della sua povertà e lotta per realizzare i suoi ideali.

In questo cosplay di Kaveh da Genshin Impact ritroviamo il geniale architetto mentre sorseggia un calice di vino rosso in attesa di un nuovo progetto da realizzare. Kaveh indossa il costume di default Gold Pinions in Flame Bathed, una veste realizzata da un noto sarto che ha voluto ricreare i suoi tessuti imitando la bellezza degli uccelli che spiegano le ali in volo. Ad aver realizzato questa splendida interpretazione è la cosplayer Noy.