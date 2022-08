Rift of the NecroDancer annunciato: Cadence ritorna nello spin-off ritmico

Durante la Gamescom 2022 ha trovato spazio anche l'annuncio di Rift of the NecroDancer, nuovo spin-off della serie di Brace Yourself Games che dimostra di sapersi reinventare ancora una volta.

Gli autori di Crypt of the NecroDancer e Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda tornano con un nuovo gioco ritmico che vi chiede di aiutare Cadence per affrontare combattimenti a ritmo di musica, mini-giochi e scontri contro i boss. Ad accompagnare il gameplay ci pensa una nuovissima colonna sonora composta da Danny Baranowsky e i suoi collaboratori.

Rift of the NecroDancer offrirà tre modalità di gioco:

Modalità Rift : una battaglia ritmica contro flussi di mostri che fuoriescono dalla spaccatura;

: una battaglia ritmica contro flussi di mostri che fuoriescono dalla spaccatura; Modalità Mini-Gioco : aiuta Cadence a superare le sfide del mondo moderno con mini-giochi ritmici;

: aiuta Cadence a superare le sfide del mondo moderno con mini-giochi ritmici; Modalità Boss Battles: sconfiggi potenti boss usando un pugno ritmato "uno-due".

Completano l'offerta il supporto alle mod e alle classifiche online per confrontare i propri risultati con quelli dei giocatori di tutto il mondo. Rift of the NecroDancer è previsto solamente su PC, ma la data d'uscita non è ancora nota. Nell'attesa, godetevi il trailer e aggiungetelo alla lista dei desideri di Steam per non perderlo d'occhio.