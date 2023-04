Rift of the Necrodancer: il gioco per i fan di Guitar Hero si mostra all'Indie World

È tempo di nuovi annunci per gli amanti delle produzioni videoludiche indipendenti in arrivo su Nintendo SWitch, grazie al nuovo evento in arrivo del Nintendo Indie World, tenutosi nella giornata del 19 aprile. Durante la breve presentazione, la Grande N ha mostrato al mondo intero alcune nuove avventure minori che arriveranno sulla console ibrida.

Gli appassionati di Guitar Hero potranno finalmente mettere le mani su un gioco che saprà fare la loro felicità: dopo l'annuncio dello spin-of ritmico di Cadence Rift of the Necrodancer, l'esperienza digitale incentrata sul mondo di Cadence of Hyrule è stata al centro di un nuovo trailer durante la presentazione incentrata sui titoli prossimamente in arrivo nel mondo Nintendo.

Attualmente non vi sono molte informazioni relative alla suddetta produzione, seppure l'annuncio alla Gamescom 2022 abbia permesso di scoprire che Rift of the NecroDancer sarà composto da ben tre modalità di gioco. Si attende ancora una data d'uscita ufficiale (non rivelata nel corso dell'ultimo trailer) ma, almeno per adesso, gli amanti dei rythm game ed i possessori di Nintendo Switch potranno accedere alla nuova produzione targata Brace Yourself Games.