RIG con RTX 2060 Dual, CPU Intel i5 e dissipatore a liquido in offerta da Gaming Art

Gaming Art lancia una nuova offerta per il mese di maggio proponendo una soluzione RIG di alto profilo ad un prezzo vantaggio, anche in bundle con monitor gaming ASUS scontato del 20%. Anche in questo caso parliamo di un prodotto assemblato interamente a mano con estrema cura e attenzione ai dettagli e alla qualità.

Promozione RIG 2060

CPU: Intel i5 11400f

MOBO: Asus Prime b560m-a

RAM: ADATA XPG 16 GB RGB

GPU: ASUS RTX 2060 Dual

SSD: 1TB Kingston NVME

Dissipatore Liquido RGB 120

Alimentatore: Sharkoon 750 WPM Gold

Case: Sharkoon TK4 RGB

La configurazione in offerta presenta una, una scheda madre Asus Prime b560m-a, 16 GB di memoria RAM,, SSD Kingston NVME da 1 Terabyte e dissipatore liquido RGB 120, il tutto racchiuso in un case Sharkoon TK4 RGB con alimentatore Sharkoon 750 WPM Gold.

Acquista questa configurazione a €1.349.00



Le sorprese però non finiscono qui perchè Gaming Art mette a disposizione anche un bundle speciale in promozione, comprando la soluzione RIG riportata qui sopra riceverete il 20% di sconto sul monitor da gaming TUF VG249Q (prezzo di listino 249 euro), offerta valida solamente per l'acquisto combinato dei due prodotti.



La disponibilità è limitata a cinque pezzi, le spese di spedizione vengono calcolate al momento del checkout, ricordiamo che l'assemblaggio della configurazione è interamente manuale e richiede circa 5/6 giorni di tempo. Per chiarimenti sulle componenti utilizzate, le possibilità di personalizzazione o per ottenere informazioni su prezzi e metodi di pagamento potete contattare il servizo clienti Gaming Art.