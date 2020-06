Right to Play: un controller per persone con disabilità motorie tutto italiano

I videogiochi meritano di essere fruiti da chiunque, anche da persone con disabilità motorie. Per questo apprezziamo dispositivi come l'Xbox Adaptive Controller di Microsoft, e iniziative tutte italiane come Right to Play.

Right to Play ci ha fatto sapere di essere al lavoro per creare un nuovo controller compatibile con tutte le piattaforme, facile da personalizzare e, soprattutto, accessibile a tutti, quindi anche alle persone con difficoltà motorie e disabilità di vario genere. Un obiettivo decisamente ambizioso, al cui raggiungimento possiamo contribuire tutti quanti investendo pochi minuti del nostro tempo

Per questo motivo, vi invitiamo a compilare il seguente questionario informativo, che ha lo scopo di raccogliere indicazioni sulla credibilità del progetto, oltre che le opinioni e preferenze degli utenti che utilizzano videogiochi. Un altro importante obiettivo che si prepone è quello di scoprire quante persone sono costrette a convivere con queste difficoltà mentre cercano di fruire del medium videoludico.

Aiutare Right to Play non vi ruberà più di 5 minuti. Sono pochi, eppure molto preziosi per chi crede in questo progetto. Gli autori ringraziano in anticipo tutti coloro che decideranno di spenderli per aiutarli.