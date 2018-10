Warner Bros. Interactive Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio di LEGO DC Super-Villains in occasione dell'imminente uscita prevista per il 19 Ottobre. In questo nuovo capitolo, creato con la collaborazione tra The LEGO Group, TT Games e DC Entertainment, il giocatore avrà l'opportunità di controllare i cattivi dei fumetti DC.

In LEGO DC Super-Villains la Justice League è scomparsa lasciando la protezione della terra alla mercè di un nuovo gruppo di eroi provenienti da un universo parallelo, la "Justice Syndicate". Tuttavia i super cattivi DC, tra cui Joker, Lex Luthor, Harley Quinn e tanti altri, scopriranno che le intenzioni del Justice Syndicate sono tutt'altro che eroiche. Insieme al personaggio creato dal giocatore, i Villains DC si uniranno per sconfiggere i falsi eroi, salvare la terra e tentare di dominarla al posto loro.

Il nuovo LEGO DC Super-Villains sarà disponibile a partire dal 19 Ottobre su PlayStation 4, Xbox One X, Nintendo Switch e PC. L'esperienza di gioco potrà essere ulteriormente arricchita grazie ai contenuti extra presenti nel Season Pass.