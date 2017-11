RiME: due video evidenziano i problemi tecnici della versione Switch

per Nintendo Switch esce oggi in Nord America e arriverà venerdì in Europa, nel frattempo è scaduto l'embargo per le recensioni: i primi pareri (tra cui quello del nostro Giuseppe Arace) evidenziano però notevoli problemi tecnici, bocciando di fatto il porting del gioco

Queste le parole riportate nella nostra recensione di RiME per Nintendo Switch: "Con la console saldamente inserita nella dock station, il gioco mette in evidenzia i limiti di questa edizione: pur volendo trascurare un pop-in chiaramente avvertibile e qualche texture un po' troppo slavata, permane la presenza di oscillazioni davvero molto frequenti, che si manifestano in particolar modo durante le sequenze più "scriptate", come il crollo di ponti tremolanti o l'apertura di nuove aree esplorabili.

In certi casi i singhiozzi si fanno quasi invasivi, tanto da limitare persino il fluido spostamento della visuale ed i corretti movimenti del protagonista. Alcuni cali di frame rate indebolivano, com'è noto, anche il comparto grafico dell'edizione PS4, ma su Switch abbiamo notato inciampi molto più invasivi, che si riproponevano ad intervalli regolari ed addirittura prevedibili."

Problemi testimoniati anche da testate come Nintendo Life e dallo YouTuber Tilmendomination, i due video che trovate allegati alla notizia lamentano e mettono in evidenza le numerose problematiche tecniche di cui RiME soffre sulla console ibrida di Nintendo. Tequila Works ha commentato la situazione spiegando di aver lavorato duramente per preservare l'esperienza, nonostante qualche inciampo sul fronte tecnico.