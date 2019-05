RIME è gratis sull'Epic Games Store, svelato il prossimo titolo gratuito

Puntuale come sempre, il nuovo titolo gratuito dell'Epic Games Store, RIME, è appena stato pubblicato sul chiacchieratissimo client e chiunque possieda un account Epic può correre a scaricarlo.

Per ottenere il gioco vi basterà visitare la relativa pagina del sito web ufficiale Epic Games Store o procedere all'acquisto direttamente dal client, ricordandovi che non vi sarà addebitato alcun costo in entrambi i casi. Per poter aggiungere l'avventura targata Tequila Works alla vostra libreria digitale avrete tempo fino al prossimo giovedì 30 maggio, quando a sostituire RIME sarà City of Brass, titolo ad opera di alcuni ex-sviluppatori di Bioshock. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un difficile roguelite con visuale in soggettiva e ambientazione orientaleggiante in cui potrete alternare l'utilizzo di armi corpo a corpo e di un'utile frusta che vi permetterà di interagire con gli elementi dello scenario e attirare gli avversari. Nel caso di RIME la promozione durerà quindi una sola settimana, poiché Epic Games ha deciso che per tutta la durata dei mega sconti i titoli gratuiti arriveranno con cadenza settimanale.

Sapevate che le interessantissime offerte sull'Epic Games Store hanno creato qualche problema con Borderlands 3? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate la recensione di City of Brass, in modo da prepararvi al meglio per la prossima settimana.