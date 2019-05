Sarà RIME il prossimo titolo gratuito sull'Epic Games Store

Nelle ultime ore è arrivata, come promesso qualche settimana fa, la versione gratuita di Stories Untold sull'Epic Games Store e, come ormai da tradizione, ad accompagnare il lancio del nuovo gioco gratis è arrivato il nome del prossimo titolo protagonista della promozione.

Da giovedì 23 maggio 2019 al giorno 30 dello stesso mese sarà infatti possibile scaricare in maniera del tutto gratuita RIME, l'avventura targata Tequila Works già disponibile su Steam. A differenza dei soliti giochi regalati sullo store Epic Games, RIME sarà presente in forma gratuita solo per una settimana, dal momento che nel corso dei mega sconti dell'Epic Games Store ci sarà un gioco gratuito ogni sette giorni. Vi invitiamo quindi a fare molta attenzione alla pagina principale del negozio, in modo da non perdervi nessuna delle offerte proposte.

Ecco di seguito i requisiti minimi e consigliati del titolo:

MINIMI

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Processore: Intel Core i5 2310 2.9 GHz / AMD FX-6300

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GTX 550 Ti 1GB/ Radeon 6950 1GB osuperiore

Memoria: 7700 MB di spazio disponibile

CONSIGLIATI

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i5 3570k / AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GTX 770 2GB / Radeon R9 280X 3GB o superiore

Memoria: 7700 MB di spazio disponibile

In attesa della pubblicazione del titolo sull'EGS, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di RIME e un'intervista a David Garcìa Dìaz, compositore della colonna sonora del gioco.