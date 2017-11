RIME: Tequila Works parla delle performance su Switch; video confronto con PS4

Il canale YouTube Direct-Feed Games ha pubblicato un nuovo video dedicato a, il titolo digià disponibile su PC, PS4 e Xbox One e in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 17 novembre.

Nello specifico, il filmato mette fianco e fianco le versioni PlayStation 4 e Switch del gioco, mostrandoci quelle che sono le differenze grafiche tra le due edizioni.

Tequila Works ha confermato che RIME gira sull'ibrida di Nintendo a 720p e 30 frame al secondo in modalità docked. Per quanto, in generale, vengano assicurate performance stabili, sono gli stessi sviluppatori ad ammettere che i giocatori incapperanno inevitabilmente in alcuni "singhiozzi" che potrebbero interrompere la fluidità di gioco per alcuni istanti.

"RIME presenta delle location molto vaste, ed è stato incredibilmente difficile non causare qualche "singhiozzo" in termini di prestazioni. Ci siamo trovati ad un bivio: aggiungere i tempi di caricamento separati e ricostruire il gioco dalle fondamenta, o lasciare queste piccole interruzioni per preservare la natura del gioco. Abbiamo scelta la seconda via".

RIME uscirà su Nintendo Switch il 17 novembre.