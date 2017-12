RiME: Tequila Works torna a parlare dei problemi tecnici della versione Nintendo Switch

L'atteso lancio della versione perdiè stato funestato dalla presenza di numerosi problemi tecnici . Il gioco è stato ben accolto, ma cali di framerate, stuttering e texture in bassa risoluzione continuano ancora oggi a rovinare l'esperienza in molti frangenti.

Gli sviluppatori di Tequila Works sono tornati sull'argomento negli scorsi giorni, assicurando di essere al lavoro sulla risoluzione delle criticità sopra menzionate, ma specificando di non essere ancora pronti per la pubblicazione di una patch correttiva.

"Vogliamo farvi sapere che i nostri team stanno continuando a cercare potenziali soluzioni ad alcuni di questi problemi. Per essere chiari, alcuni aspetti del gioco non possono essere risolti con un patch o un semplice fix, ma ci sono alcuni cambiamenti che possono essere applicati per migliorare alcuni elementi. Detto ciò, non abbiamo ancora nulla di pianificato. Al momento stiamo cercando di bilanciare l'esperienza, poiché dei miglioramenti in alcune aree potrebbero causare problemi in altre. Vi forniremo ulteriori informazioni al riguardo a gennaio 2018, per cui continuate a seguire i nostri canali social".

I possessori della versione Switch di RiME, quindi, non possono far altro che attendere una nuova comunicazione degli sviluppatori che arriverà il mese prossimo. Intanto, vi ricordiamo che il titolo è disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e PC.