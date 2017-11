L'edizione Nintendo Switch di, evocativo puzzle adventure firmato, è da oggi disponibile in Nord America e a breve farà il suo debutto in Europa. Per celebrare l’evento, il publisherha pubblicato un trailer di lancio che include brevi sequenze di gameplay e alcuni dei riconoscimenti ricevuti dal titolo.

Purtroppo pare che sulla console ibrida della Grande N, RiME presenti diversi problemi di natura tecnica, come confermato anche dal nostro Giuseppe Arace nella sua recensione: “[…] nel complesso, una resa grafica inferiore alle aspettative e tanti (troppi) cali di frame rate impoveriscono la portata emotiva di un gioco che, in virtù del suo estro artistico, avrebbe sicuramente meritato un trattamento migliore”.