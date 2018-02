RiME: una grande patch correttiva per Switch rischia di non essere approvata da Nintendo

Come saprete, l'edizionedisoffre di diversi problemi tecnici non presenti sulle altre piattaforme.in questi mesi ha lavorato a una patch correttiva che, tuttavia, rischia di non vedere la luce a causa della sua grande dimensione.

"I nostri team hanno lavorato instancabilmente per sviluppare una patch per correggere alcuni dei problemi che potrebbero essere risolti tramite aggiornamento" afferma il community manager Tim Slager sul sito di Grey Box, "Abbiamo inviato la patch a Nintendo per ricevere il via libera e stiamo aspettando una risposta. Il peso dell'aggiornamento è maggiore di quanto permesso normalmente, quindi potremmo ricevere una responso negativo". I dettagli dell'update saranno condivisi qualora la Grande N dia l'approvazione per la pubblicazione.

Il rischio di non vedere a breve questo update è dunque reale, ricordiamo infatti che nel passato recente anche a Saber Interactive è stato vietato di lanciare una patch per NBA Battlegrounds per lo stesso motivo. In attesa di saperne di più, vi lasciamo alla recensione dell'edizione Switch in cui il nostro Giuseppe Arace evidenzia proprio come i suddetti problemi tecnici compromettano l'esperienza.

Ricordiamo ai lettori che RiME è uno dei titoli che andrà a comporre la line-up della Instant Game Collection di febbraio del PS Plus.