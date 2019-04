Rimossa la censura di Devil May Cry 5 su PS4 negli USA

Nella giornata di ieri Capcom ha pubblicato la patch 1.07 di DMC V che ha introdotto il Palazzo di Sangue in Devil May Cry 5 e silenziosamente ha anche rimosso la censura applicata in Occidente ad una particolare scena su PlayStation 4...

La storia è nota: aveva fatto scalpore nella versione occidentale di Devil May Cry 5 per PlayStation 4 la presenza di una scena censurata da Capcom, con alcune parti del corpo di Trish nascoste da un particolare gioco di luce così da ridurre al minimo qualsiasi riferimento erotico secondo le nuove policy di Sony Interactive Entertainment, particolarmente restrittive su questo tipo di contenuti.

La patch diffusa nella giornata di ieri sembra aver rimosso qualsiasi censura dalla versione USA del gioco e la sequenza è ora visibile integralmente su PlayStation 4, come dimostra anche il video pubblicato qui sopra, che contiene ovviamente spoiler, dunque non guardatelo se non volete anticipazioni a riguardo. In Europa la scena è invece ancora censurata e non sappiamo se verrà sbloccata con uno dei prossimi aggiornamenti.

Devil May Cry V è stato lanciato a inizio marzo con notevole successo, il gioco ha venduto oltre due milioni di copie in due settimane registrando buone vendite in Europa e Nord America ma faticando leggermente in Giappone rispetto ai capitoli precedenti.