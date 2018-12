Rimossa la protezione Denuvo da Dishonored 2 e Dishonored: La Morte dell'Esterno

Dopo aver annunciato a sorpresa modalità e contenuti inediti per i suoi due titoli, Arkane Studios ha confermato che Dishonored 2 e l'espansione stand-alone Dishonored: La Morte dell'Esterno non dispongono più del DRM Denuvo su PC.

Considerando che la fetta più sostanziosa delle vendite è già stata piazzata, e che le versioni crackate dei due giochi girano sul web ormai da diverso tempo, è comprensibile che Arkane abbia deciso di rimuovere la tecnologia anti-tamper dai due software. Per quanto riguarda Bethesda, un caso simile era già accaduto nel 2016 con la versione PC di DOOM.

Con gli aggiornamenti pubblicati dalla software house francese, Dishonored 2 e Dishonored: La Morte dell'Esterno si sono arricchiti della modalità Missione+, equivalente del New Game+ in qualsiasi altro gioco che adotti la feature, e della modalità Bianco e Nero, che permette di vivere le esperienze di gioco immersi in un'atmosfera noir e del tutto inedita per la serie. I nuovi contenuti sono disonibili per tutti i giocatori PC, PlayStation 4 e Xbox One.