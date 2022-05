Rimossi i primi due Soul Calibur dall'Xbox Store: remastered in arrivo?

Nel corso delle ultime ore è accaduto qualcosa di molto strano sullo store digitale di Microsoft, dal momento che Soul Calibur e Soul Calibur 2 HD sono stati misteriosamente rimossi.

Come hanno fatto notare diversi utenti sui social network, entrambi i picchiaduro tridimensionali targati Bandai Namco non possono più essere acquistati sul negozio del colosso di Redmond e l'unico modo per procedere al download è quello di averli in libreria o di procurarsi un codice presso uno dei rivenditori autorizzati. A rendere il tutto ancora più misterioso è l'assenza di qualsivoglia comunicazione da parte del publisher, che non ha fornito alcun dettaglio in merito alla scomparsa dei due titoli in versione Xbox One (compatibili con Xbox Series X|S) dallo store.

In attesa che Bandai sveli il motivo che si cela dietro la rimozione dei titoli, i giocatori stanno già immaginando una collection rimasterizzata in alta definizione dei vecchi picchiaduro. Dopotutto è accaduto lo stesso con Sonic Origins, dal momento che SEGA ha rimosso i capitoli originali di Sonic dai vari store in vista dell'uscita del ricco pacchetto a giugno. Che si tratti di uno degli annunci degli eventi che si terranno nelle prime due settimane del prossimo mese?

A proposito di eventi, vi ricordiamo che questo giovedì si terrà lo State of Play.