RiMS Racing: i Bloody Beetroots firmeranno la colonna sonora del simulatore italiano

Di ritorno dal giro veloce a Suzuka di RiMS Racing, gli sviluppatori italiani dello studi RaceWard presenziano al NACON Connect per confermare la partecipazione dei Bloody Beetroots: i "punk dell'elettronica" nostrana firmeranno la colonna sonora originale del simulatore motociclistico.

A darne l'annuncio è lo stesso Sir Bob Cornelius Rifo: The Bloody Beetroots farà quindi parte dell'esperienza racing confezionata dagli sviluppatori italiani di RaceWard, contribuendo alla realizzazione di questo ambizioso progetto che punta a ritagliarsi un ampio spazio nel cuore e nella mente degli appassionati di videogiochi di guida simulativi.

La commercializzazione di RiMS Racing è prevista per il non troppo lontano 19 agosto su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in una versione espressamente ottimizzata per le console di ultima generazione di Sony e Microsoft. Per avere un quadro più chiaro delle modalità accessibili al lancio, dell'esperienza di gioco e delle ambizioni che accompagnano lo sviluppo di questo titolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su gameplay e contenuti di RiMS Racing a firma di Matteo Mangoni.