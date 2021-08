RiMS Racing: la cura per i dettagli nei gameplay del simulatore motociclistico italiano

A pochi giorni di distanza dall'uscita di RiMS Racing, i bolidi digitali del simulatore motociclistico di RaceWard Studio tornano a sfrecciare in una serie di video diari e di filmati di gameplay che confermano, semmai ve ne fosse ancora bisogno, la cura per i dettagli riposta dagli autori italiani.

La nuova infornata di trailer di gioco e di filmati dietro le quinte ci permette di apprezzare l'impegno profuso dalla software house nostrana nel dare ai patiti del genere l'opportunità di accedere a una simulazione all'insegna del realismo.

Per raggiungere questo risultato, la casa di sviluppo fondata e diretta da Marco Ponte ha stretto preziose collaborazioni con Brembo, Pirelli, Motocorsa Racing, Dainese e con istituti come il Politecnico di Milano. Gli sforzi compiuti da RaceWard si concretizzano nel video gameplay, con visuale rigorosamente in prima persona ricreata attraverso una "telecamera da casco", del Million Dollar Highway, una delle strade più famose degli Stati Uniti.

Il lancio di RiMS Racing è previsto per il 19 agosto su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in una versione appositamente ottimizzata per le console nextgen di Sony e Microsoft. Nel titolo troveranno spazio 10 tracciati ufficiali, otto moto, 500 componenti e 200 accessori su licenza, con tantissimi strumenti per elaborare la meccanica, ottimizzare le prestazioni e tarare sin nei mimini dettagli il comportamento di ogni bolide. Nell'attesa, potete scendere in pista insieme a noi leggendo lo speciale su gameplay e contenuti di RiMS Racing a firma di Matteo Mangoni.