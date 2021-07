RiMS Racing: giro veloce a Suzuka nel video del simulatore motocislistico italiano

Nel nuovo gameplay trailer di RiMS Racing confezionato da NACON e RaceWard Studio, il publisher transalpino e la software house italiana ci invitano a divorare l'asfalto digitale nel circuito di Suzuka in sella alla Kawasaki Ninja ZX10-RR.

Oltre al tracciato di Suzuka, la casa di sviluppo diretta da Marco Ponte ci farà sfrecciare su altri nove circuiti, tutti ricostruiti in maniera certosina, come quelli Laguna Seca, Silverstone e Nürburgring.

Descritta dallo stesso team di RaceWard come "la prima simulazione che combina una sfida di guida realistica ad elementi meccanici e ingegneristici", l'esperienza motiristica di RiMS Racing punta a fare leva sulla passione dei giocatori per offrire loro un ampio ventaglio di strumenti da utilizzare per ottimizzare le prestazioni ed elaborare la meccanica di otto tra le moto più iconiche del pianeta.

Ogni bolide del gioco vanterà, non a caso, oltre 500 componenti e 200 accessori configurabili, anch'essi ricreati "dal vero" attraverso delle partnership con i produttori e le case costruttrici più importanti del globo. In aggiunta alla già citata ZX10-RR, nel garage digitale di RiMS Racing troveremo anche Ducati Panigale V4 R, MV Agusta F4 RC, Aprilia RSV4, BMW M 1000 RR, Suzuki GSX-R1000R, Honda CBR1000RR e Yamaha YZF-R1.

L'uscita di RiMS Racing è attesa per il 19 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in una versione appositamente ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più, qui trovate un nostro speciale su contenuti e gameplay di RiMS Racing a firma di Matteo Mangoni.