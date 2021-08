RiMS Racing:i bolidi del simulatore motociclistico italiano sfrecciano nel video di lancio

La casa di sviluppo italiana di RaceWard festeggia il lancio di RiMS Racing confezionando un video che riassume i contenuti del nuovo simulatore motociclistico prodotto da Nacon e diretto da Marco Ponte.

L'ultima fatica motoristica di RaceWard nasce con l'ambizione di trasporre in un moderno videogioco simulativo tutte le emozioni che caratterizzano da sempre le gare motociclistiche stradali, sia nel contesto squisitamente competitivo dei tracciati professionali che nella cornice delle autostrade più spettacolari del pianeta.

Il video di lancio è perciò la sintesi dell'impegno profuso dal team guidato da Ponte per concretizzare la visione di un'esperienza racing all'insegna del realismo, dell'adrenalina e della personalizzazione, come testimoniano i 500 componenti e 200 accessori utilizzabili per elaborare la meccanica o customizzare l'estetica del proprio bolide preferito. Sempre nel Launch Trailer, i ragazzi di RaceWard Studio ricordano la collaborazione sancita con i Bloody Beetroots per la colonna sonora originale del titolo.

Prima di lasciarvi in compagnia dell'ultimo video di RiMS Racing, vi ricordiamo che il nuovo simulatore motociclistico targato Nacon è disponibile da oggi, 19 agosto, su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.