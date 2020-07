RiMS Racing: l'italiana RaceWard Studio svela la simulazione motociclistica

In coincidenza dell'evento digitale NACON Connect legato alla programmazione del Summer Game Fest, Marco Ponte ha presentato il progetto di RiMS racing in qualità di fondatore e direttore della software house italiana RaceWard Studio.

Il team di Ponte, con sede a Milano, è composto da programmatori e designer che sviluppano giochi di motociclismo da 20 anni. A detta del CEO di RaceWard, RiMS Racing si baserà su un concetto unico e innovativo che rende la meccanica della motocicletta una componente fondamentale dell'esperienza di gioco.

Tra le caratteristiche principali del titolo, quindi, Ponte annovera il comportamento simulativo di ogni moto ricreata nel gioco, un aspetto che trarrà vantaggio dal lavoro svolto da Kylotonn Racing sull'engine proprietario (lo stesso del nuovo Test Drive) di cui si servirà RaceWard Studio per sviluppare questa simulazione motociclistica.

In chiusura d'intervento, Marco Ponte annuncia che RiMS Racing arriverà nel corso dell'estate del 2021, ma senza specificare la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce. In attesa di ricevere ulteriori informazioni dal team di RaceWard Studio, ricordiamo a chi ci segue che durante il NACON Connect è stato presentato anche un trailer di Vampire The Masquerade Swansong.