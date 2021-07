RiMS Racing: la ricerca del realismo nel video del simulatore motociclistico italiano

Le fucine digitali italiane di RaceWard Studio sfornano un nuovo video diario di sviluppo di RiMS Racing che descrive l'impegno profuso dal team diretto da Marco Ponte nella realizzazione di un simulatore motociclistico all'insegna del realismo estremo.

Il nuovo filmato mostra delle interessanti scene dietro le quinte accompagnate dalle dichiarazioni a caldo e dagli approfondimenti dei membri più rappresentativi del collettivo di RaceWard. Gli stessi autori nostrani descrivono il proprio lavoro come parte di una missione volta a concretizzare la visione della prima simulazione in grado di combinare le emozioni di una sfida di guida realistica alla profondità delle decisioni da prendere nella scelta degli elementi meccanici e ingegneristici.

La grande ambizione nutrita dai ragazzi di RaceWard si concretizzerà in un'esperienza tecnica, adrenalinica e immediata, con tantissimi strumenti per elaborare la meccanica, ottimizzare le prestazioni e tarare sin nei minini dettagli il comportamento di ogni bolide ricreato nel gioco.

Sul fronte dei contenuti, RiMS Racing vanterà otto moto, 500 componenti e 200 accessori. La rosa di tracciati comprenderà 10 circuiti ufficiali, anch'essi ricreati in maniera a dir poco maniacale, come Sukuza, Silverstone, Laguna Seca e il Nürburgring. La colonna sonora vedrà la partecipazione straordinaria dei Bloody Beetroots. Il lancio di RiMS Racing è atteso per il 19 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.