RiMS Racing: alla scoperta del gioco di corse italiano realistico e simulativo

Direttamente dall'Italia arriva un nuovo gioco di corse su due ruote dedicato agli amanti della simulazione e del realismo. Eccovi la nostra videorecensione di RiMS Racing, l'ultima fatica digitale di Marco Ponte e del team di RaceWard Studio.

Sviluppato sotto l'egida del publisher transalpino Nacon, il progetto di RiMS Racing si rivolge ai patiti del genere e punta a scuotere il panorama delle simulazioni motoristiche su console e PC per portare una ventata di freschezza nell'intero settore dei videogiochi di guida.

La formula scelta dagli autori di RaceWard per concretizzare questa visione vaggia sul triplo binario della personalizzazione, dell'elaborazione e delle performance. Parallele e complementari alle sfide della Carriera e alle gare da svolgere nel multiplayer ci sono infatti le attività legate alla preparazione del proprio bolide digitale, con centinaia di componenti su licenza da utilizzare per migliorare le prestazioni della moto selezionata e tarare il modello di guida in base alle proprie esigenze da centauro.

Se volete saperne di più su questo progetto che ambisce a ritagliarsi uno spazio nell'elitario settore delle esperienze di guida votate al realismo e alla simulazione, oltre al video che campeggia a inizio articolo vi invitiamo a leggere la nostra recensione di RiMS Racing a firma di Raffaello Rusconi.