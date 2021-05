RiMS Racing: il simulatore motociclistico italiano sfreccia nel nuovo Gameplay Trailer

A poche settimane dalla pubblicazione del primo gameplay trailer di RiMS Racing, i vertici di NACON ci riproiettano nella dimensione competitiva del nuovo simulatore motociclistico dell'italiana RaceWard Studio con un video ricco di spunti sui contenuti di questa proprietà intellettuale.

L'ultimo filmato confezionato dalla software house nostrana diretta da Marco Ponte ribadisce l'intenzione del team di RaceWard di dare forma alla "prima simulazione che combina una sfida di guida realistica ad elementi meccanici e ingegneristici".

L'ambizione nutrita dagli autori italiani si concretizzerà quindi in un'esperienza che, a loro giudizio, sarà estremamente adrenalinica, immediata e, al tempo stesso, tecnica. RiMS Racing, infatti, non promette soltanto di metterci in sella alle moto più potenti del pianeta, ma anche di offrirci tutti gli strumenti per elaborarne la meccanica e ottimizzarne le prestazioni agendo su centinaia di parametri personalizzabili.

Non a caso, nel titolo troveranno spazio oltre 500 componenti e 200 accessori da configurare e sostituire in ciascuna delle otto moto presenti nel gioco, tutte ricreate in maniera maniacale: Ducati Panigale V4 R, MV Agusta F4 RC, Aprilia RSV4, BMW M 1000 RR, Suzuki GSX-R1000R, Honda CBR1000RR, Kawasaki Ninja ZX-10RR e Yamaha YZF-R1. Sempre sul fronte dei contenuti, è impossibile non citare la presenza di 10 circuiti ufficiali, anch'essi riprodotti in maniera certosina, come Laguna Seca, Suzuka, Silverstone e il non meno leggendario Nürburgring. La commercializzazione di RiMS Racing è prevista per il 19 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata per console nextgen su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.