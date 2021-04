RiMS Racing: ecco il primo video gameplay del simulatore motociclistico italiano

Dopo aver mostrato il reveal trailer di WRC 10, i vertici di NACON accendono i riflettori su RaceWard Studio per accompagnare gli sviluppatori italiani nella pubblicazione delle primissime scene di gameplay di RiMS Racing, il simulatore motociclistico in arrivo ad agosto su PC e console.

La casa di sviluppo nostrana diretta da Marco Ponte descrive RiMS Racing come "la prima simulazione che combina una sfida di guida realistica ad elementi meccanici e ingegneristici". Partendo dalle licenze delle case costruttrici più importanti del pianeta, RaceWard non promette solo di metterci in sella alle moto più potenti del globo ma anche di offrirci gli strumenti per ottimizzarne le prestazioni, elaborandone la meccanica con centinaia di parametri da personalizzare e analizzare in tempo reale.

"Una corsa non si vince solo sul tracciato", è il mantra seguito dagli autori di RiMS Racing nel confermare la presenza di un modulo gestionale e meccanico estremamente stratificato che ci consentirà di vestire i panni dell'ingegnere per comprendere a fondo il comportamento delle moto: i parametri configurabili spazieranno dalla trazione all'inclinazione, per poi coinvolgere gli aspetti legati alla frenata, alla traiettoria, alla velocità e alla coppia, per un totale di oltre 500 componenti e 200 accessori da configurare e sostituire.

In RiMS Racing saranno presenti le 8 moto europee e giapponesi più potenti del mondo: Ducati Panigale V4 R, MV Agusta F4 RC, Aprilia RSV4, BMW M 1000 RR, Suzuki GSX-R1000R, Honda CBR1000RR, Kawasaki Ninja ZX-10RR e Yamaha YZF-R1. Ciascun bolide è stato ricreato con un'attenzione maniacale al dettaglio e con la stretta collaborazione delle rispettive case produttrici. La vocazione simulativa di RaceWard si riflette anche nel motore fisico e nella riproduzione certosina dei 10 circuiti ufficiali presenti nel gioco, inclusi Silverstone, Laguna Seca, Suzuka e Nürburgring.

Il lancio di RiMS Racing è previsto per il 19 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.