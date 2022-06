RimWorld Console Edition: il simulatore di colonie aliene esce a luglio su PS4 e Xbox One

Dalle pagine del PlayStation Blog e dai profili social ufficiali di Xbox, i ragazzi di Double Eleven annunciano la data di lancio di RimWorld Console Edition, la riedizione per PS4 e Xbox One del celebre simulatore di colonie aliene sviluppato da Ludeon Studios e giocato da tantissimi appassionati del genere su PC.

In questa sua nuova versione, RimWorld promette di offrire un'esperienza di gioco completamente riprogettata per adattarsi al meglio al contesto ludico e contenutistico delle console Sony e Microsoft.

Prima di addentrarci nelle novità della riedizione PS4 e Xbox One di RimWorld, a chi si avvicina solo adesso a questo titolo ricordiamo che RimWorld è un gestionale intriso di elementi strategici che pone gli utenti al comando di un gruppo di esploratori spaziali intenzionato a creare delle colonie su pianeti alieni pieni di risorse e di pericoli. Diversamente da altri titoli analoghi, l'opera di Ludeon Studios propone anche una storia profonda che viene plasmata in maniera dinamica da tre "narratori IA", con dilemmi morali e decisioni difficili da prendere di volta in volta per far prosperare la propria colonia e garantire la sopravvivenza dei suoi abitanti.

La nuova versione di RimWorld propone un sistema di controlli totalmente riscritto e un'interfaccia rivista, con tantissime ottimizzazioni per il crafting, la gestione degli elementi modulari dell'insediamento, la costruzione della colonia e il combattimento con i predoni e le creature fameliche che si aggirano per l'enorme mappa liberamente esplorabile.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che RimWorld Console Edition sarà disponibile dal 29 luglio su PlayStation 4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S ma solo in retrocompatibilità: gli acquirenti della Digital Edition potranno accedere al titolo sin dal 26 luglio e scaricare l'espansione Royalty.