'Rinasce' il brand di Fallout: la serie Amazon ha aumentato l'interesse per i giochi

In modo in parte inaspettato, la serie TV della produzione videoludica di Bethesda ha permesso al brand di Fallout di poter vivere una seconda giovinezza. Le ragioni sono semplici e presto dette: la serie Amazon di Fallout è la sorpresa dell'anno ed è davvero affascinante. Ciò ha dato il via ad un ritorno sulla scena della controparte videoludica.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, c'è lo zampino di Amazon sul boom di giocatori attivi su Fallout: i numeri raggiunti dalla serie sono elevatissimi e, secondo alcune analisi, essi sono stati raddoppiati rispetto al periodo antecedente all'uscita del prodotto di stampo cinematografico. Di conseguenza, la serie TV di Fallout ha aumentato anche l'engagement dei quattro capitoli principali: Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 e Fallout 76.

Parliamo, rispettivamente, di percentuali di gradimento del titolo pari al 79.30%, 95.21%, 82.34% e 71.85%. A dominare la scena dei capitoli più apprezzati di Fallout vi è sempre Fallout New Vegas, capolavoro indiscusso per la maggior parte dei fan, seguito poi da Fallout 4, Fallout 3 e infine il più chiacchierato e criticato Fallout 76. La "rinascita" dell'IP targata Bethesda è appena cominciata; quanto registrato da SteamDB sarà solo l'inizio? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato alle citazioni ai giochi presenti nella serie Amazon di Fallout.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su