Il rinascimento di Xbox in Giappone: merito anche di Game Pass?

L'accoppiata Xbox Series X|S continua a stupire in Giappone. Complici i puntuali rifornimenti di Microsoft, le due console di nuova generazione stanno ottenendo un buon riscontro di vendite.

Certo, con 269 mila unità vendute in totale (144 mila Series S e 125 mila Series X) sono ancora molto lontane da PlayStation 5, che tra modello base e digital ha piazzano nel Sol Levante 1,75 milioni di pezzi, e dalla famiglia Switch, che assomma a ben 25 milioni di unità, ma Microsoft può ugualmente gioire, poiché Xbox Series X e S hanno già raddoppiato i risultati conseguiti da Xbox One nel suo intero ciclo vitale nipponico. A giugno, tra l'altro, le due console si sono anche prese il lusso di sorpassare PS5 nella classifica mensile.

Il rinascimento di Xbox in Giappone è al centro dell'ultimo approfondimento di Jez Corden di Windows Central, il quale ha provato ad interrogarsi sui fattori che l'hanno innescato. Oltre all'accessibilità di Xbox Series S (che risulta essere più venduta della sorella maggiore grazie al prezzo ridotto), il giornalista ritiene che parte del merito può essere attribuito ai grossi investimenti fatti da Microsoft per spingere publisher giapponesi come SEGA e Bandai Namco ad unirsi a Xbox Game Pass (mossa che invero ha fatto piacere anche ai giocatori occidentali). Non sono disponibili informazioni sul numero degli abbonati in Giappone (così come nel resto del mondo), quindi l'analisi di Corden non viene sorretta dai dati. D'altro canto, l'appeal di giochi come Yakuza: Like a Dragon, Danganrompa, Octopath Traveler, Dragon Quest XI e Scarlet Nexus - tutti inclusi in Xbox Game Pass - è innegabile. A ottobre arriva anche Persona 5 Royal, mentre l'anno prossimo tocca pure a Persona 4 Golden e Persona 3 Portable. Microsoft non ha ignorato neppure le realtà più piccole, portando dalla sua parte anche produzioni più contenute come Gunvolt 3 e Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Game Pass non è l'unico oggetto delle attenzioni della casa di Redmond. Stando al report di Corden, Xbox starebbe anche spingendo forte sul marketing. Il canale YouTube locale è diventato incredibilmente attivo negli ultimi tempi, con trailer localizzati e showcase tarati appositamente per i gusti nipponici, mentre sono aumentati anche gli accordi con gli influencer locali votati alla promozione dei propri prodotti. A supporto di tutto c'è l'espansione dell'organico nipponico, con nuove figure lavorative impegnate alla promozione del marchio Xbox nel paese del Sol Levante.

Alla luce di ciò, sarà interessante seguire l'andamento delle vendite di Xbox Series X|S in Giappone nei prossimi mesi. Ulteriori considerazioni potete trovarle alla fonte.