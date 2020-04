Una rinfrescata alla dashboard di Xbox One a qualche mese dal lancio di Series X

Tra qualche mese debutterà Xbox Series X, ma Microsoft non ha mai smesso di migliorare le console dell'attuale generazione. Sulla base del feedback fornito dai partecipanti al programma insider, la casa di Redmond ha dato una rinfrescata all'interfaccia utente di Xbox One. Scopriamo tutti i dettagli.

I principali cambiamenti sono volti ad uno snellimento della Guida, che Microsoft definisce "il cuore della navigazione su Xbox One". La nuova impostazione di default fa aprire la Guida con una configurazione delle tab da sinistra a destra (il loro ordine può essere modificato nel menu Profilo e Sistema). Inoltre, i Party, i Messaggi e gli Inviti sono stati raccolti tutti in una singola tab denominata Party & Chat, mentre le Impostazioni, le Opzioni Audio e le Opzioni di accensione e spegnimento sono tutte state spostate nella tab Profilo e Sistema, posta sul lato sinistro della Guida. La funzionalità Ricerca per Gruppi può essere trovata nella tab Persone, subito dopo l'opzione Cerca qualcuno. Le notifiche delle App e di Sistema sono invece state raggruppate sotto l'icona a forma di campanella assieme a tutti gli altri alert.

Tutte le modifiche sopra descritte verranno implementate con la pubblicazione dell'aggiornamento di aprile di Xbox One destinato ai membri del programma insider, il cui roll-out è previsto nel corso di questa settimana. Prossimamente verranno rese disponibili anche a tutti gli altri giocatori.

Ne approfittiamo per ricordarvi che alle 23:00 di questa sera andrà in onda una nuova puntata di Inside Xbox, durante la quale sono attese numerose novità sul mondo Xbox.