Ring Fit Adventure e Coronavirus: boom in Cina, aumentano i prezzi delle copie import

La produzione di Ring Fit Adventure è rallentata per il Coronavirus e sopratutto in Asia Nintendo distribuirà un minor numero di copie ai rivenditori: i negozianti cinesi stanno approfittando della situazione per rivendere versioni import a prezzi maggiorati.

In Cina specialmente Ring Fit Adventure sta vendendo molto bene a causa dell'emergenza Coronavirus e chi non può andare in palestra si mantiene in forma proprio con l'app/gioco per Nintendo Switch. Questo ha portato numerosi rivenditori cinesi ad importare copie da Europa, Stati Uniti e Australia per rivenderle a prezzi maggiorati, fino a 250 dollari l'uno.

Come noto la versione cinese di Nintendo Switch distribuita da Tencent è in grado di funzionare con molti giochi distribuiti in Occidente, al contrario i giochi cinesi per Switch non girano sulle console PAL ed NTSC, questo per impedire che progetti pensati per il pubblico cinese possano arrivare anche sul mercato occidentale.

Presto le scorte di Ring Fit Adventure scarseggeranno anche in Occidente, le fabbriche in Cina non hanno ancora ripreso la produzione e molti rivenditori stanno limitando il numero di copie acquistabili da un singolo cliente per gestire al meglio le unità in proprio possesso e cercare di accontentare il maggior numero di persone in attesa di ulteriori rifornimenti.