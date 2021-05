Ring Fit Adventure per Nintendo Switch in offerta ad un ottimo prezzo

Ring Fit Adventure fino a poco tempo fa era in vendita su Amazon ad un prezzo maggiorato da venditori terzi, la richiesta era così alta da esaurire tutte le scorte del famoso store online. Con le palestre ancora chiuse, quale miglior modo per divertirsi ed allo stesso tempo tenersi in forma?

L'articolo è acquistabile a 70,14 euro, con uno sconto pari al 12% dal prezzo di listino di 79,99 Euro. Se era vostra intenzione acquistarlo, questa potrebbe essere l'occasione giusta. Nella confezione sono inclusi il gioco ed i due accessori, il Ring-Con e la fascia per la gamba, che ci permettono di eseguire un allenamento che coinvolge tutto il corpo trasformando i movimenti in azioni nel mondo di gioco.



Potete acquistare Ring Fit Adventure su Amazon, approfittatene se siete interessati dal momento che le scorte del gioco sono piuttosto limitati e non sempre è possibile trovarlo in pronta consegna.

Su Amazon la spedizione è sempre gratuita per ordini di importo pari o superiore a 29 euro anche se non siete iscritti a Amazon Prime, è comunque possibile attivare una promozione gratuita che prevede la prova per 30 giorni di Amazon Prime gratis, senza obbligo di rinnovo, avrete così modo di provare non solo il servizio di spedizione ma anche di accedere alla piattaforma Amazon Prime Video e sfruttare i servizi di Twitch Prime.