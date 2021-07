Ring Fit Adventure è in offerta su Amazon: quanto costa?

Quale miglior modo per divertirsi ed allo stesso tempo tenersi in forma? La risposta è Ring Fit Adventure, un gioco che saprà mettere alla prova anche i fisici più allenati o creare un pretesto per i più pigri che potranno allenarsi in maniera spassosa.

L'articolo è acquistabile a 69,99 euro, con uno sconto pari al 13% dal prezzo di listino di 79,99 Euro. Se era vostra intenzione acquistarlo, questa potrebbe essere l'occasione giusta. Nella confezione sono inclusi il gioco ed i due accessori, il Ring-Con e la fascia per la gamba, che ci permettono di eseguire un allenamento che coinvolge tutto il corpo trasformando i movimenti in azioni nel mondo di gioco.



Potete acquistare Ring Fit Adventure su Amazon ad un prezzo scontato, approfittatene se siete interessati dal momento che le scorte del gioco sono piuttosto limitati e non sempre è possibile trovarlo in pronta consegna.



Se siete possessori di Nintendo Switch, potrebbe interessarvi che su Amazon sono aperti al prezzo minimo garantito i preordini dei principali titoli presentati da Nintendo in occasione dell'E3, come per esempio Shin Megami Tensei 5 a 59,99 euro con uscita il 12 novembre, WarioWare: Get It Together a 49,99 euro con data di uscita 10 settembre, Metroid Dread a 59,99 euro previsto per l'8 ottobre, Mario Party Superstars a 59,99 euro in uscita il 29 ottobre e Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp a 59,99 euro con uscita fissata per il 3 dicembre.