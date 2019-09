Ring Fit Adventure: un trailer riassume le caratteristiche della nuova esperienza Switch

Ring Fit Adventure è la nuova esperienza fitness pensata per i possessori di Switch con cui Nintendo ha cercato di reinterpretare e rimodellare quanto già aveva proposto all'epoca di Wii.

La casa di Kyoto ha pubblicato in queste ore un nuovo trailer incentrato su Ring Fit Adventure, attraverso il quale abbiamo l'occasione di ripercorrere in una volta sola tutte le caratteristiche principali del progetto. All'interno di Ring Fit Adventure i giocatori potranno esplorare un vasto mondo di gioco in modi completamente nuovi: questo grazie ai due accessori Ring-Con e Leg Strap inclusi nella confezione del gioco. Questi due strumenti rilevano e misurano i movimenti dei giocatori nel mondo reale e li trasformano in azioni nel mondo di gioco. Per esempio, correndo sul posto è possibile far avanzare il personaggio, mentre comprimendo il Ring-Con si sferrano attacchi. In questo modo, giocando quotidianamente gli utenti potranno allenare varie parti del corpo. Grazie anche ai minigiochi e ai programmi di allenamento aggiuntivi, Ring Fit Adventure è un’esperienza divertente e adatta a tutti.

Ring Fit Adventure, il nuovo tipo di gioco d'avventura per Nintendo Switch, è in arrivo sugli scaffali il 18 ottobre 2019. Il prezzo europeo ad oggi non è ancora stato svelato, ma in Nord America il prodotto sarà venduto a 79,99 dollari.