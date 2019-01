Ring of Elysium: 10 consigli per vincere nel Battle Royale di Tencent

Dopo il lancio in Asia, Ring of Elysium ha debuttato anche in Occidente presentandosi come un nuovo Battle Royale in grado di rivaleggiare con PUBG e Fortnite. In questa mini-guida vogliamo darvi qualche consiglio utile per avere la meglio sugli avversari e vincere le partite.

Marcate il bersaglio

Appena avvistate un nemico premete il tasto "Q" mentre il mirino si trova sopra di lui. In questo modo potrete marcarlo, in modo da renderlo visibile anche ai compagni di squadra. Una funzione molto utile che vi permetterà di collaborare con il vostro team in qualsiasi momento, segnalando la posizione degli avversari senza ricorrere necessariamente alla chat vocale.

Rumore dei passi

Tenete sempre le orecchie aperte: ascoltare il rumore dei passi vi consentirà di individuare i nemici nelle vicinanze, prima ancora di vederli. Naturalmente la regola vale anche a parti invertite, dal momento che camminando o correndo vi farete notare dagli avversari presenti nei dintorni. Per muovervi più silenziosamente, ricordate di accovacciarvi o di spostarvi lentamente, o in alternativa di disorientare l'avversario con le granate fumogene.

Armi silenziate

Se non volete farvi notare dai nemici mantenendo comunque un approccio letale, le armi silenziate faranno sicuramente al caso vostro in Ring of Elysium. Usatele per sparare ai nemici senza farvi individuare, tenendo a mente che gli avversari potranno ascoltare il rumore dei vostri colpi solo entro dieci metri di distanza.

Punti di spawn

Scegliere il punto di spawn più adatto alla propria strategia è il miglior modo di iniziare la partita. Se volete gettarvi subito nella mischia, potete optare per le location più gettonate come il castello, la stazione di polizia di Dione o la città di Wagner. Se invece preferite un approccio più discreto e alternativo, potete atterrare in zone meno gettonate come Valley Town, l'accademia Herschel o la città di Snowflake.

Corsa

Quando vi trovate al di fuori del cerchio avrete la necessità di rientrare al suo interno il più in fretta possibile. Se avete bisogno di correre in continuazione, anziché mantenere premuto per tutto il tempo il tasto "W" potete optare per la corsa automatica, premendo semplicemente il pulsante "=". Ricordate inoltre che la velocità della corsa dipenderà dall'arma che state impugnando: per andare più spediti equipaggiate armi leggere come le pistole e le mitragliette SMG.