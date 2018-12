Ring of Elysium: la modalità survival "From Dusk Till Dawn" è disponibile

Ring of Elysium, il nuovo sparatutto free-to-play sviluppato da Tencent Games per tuffarsi nel sempre più pescoso oceano dei battle royale multiplayer, si aggiorna con una modalità inedita intitolata "From Dusk Till Dawn".

Similarmente all'epopea horror vissuta dai protagonisti dell'omonimo film di culto di Robert Rodriguez del 1997 (conosciuto qui da noi con il titolo di "Dal Tramonto all'Alba"), la sfida proposta dalla nuova modalità in rete di Ring of Elysium è venata di elementi survival e fa della gestione oculata delle esigue risorse a disposizione del proprio alter-ego il suo mantra principale.

Il nuovo contesto di gioco offerto da Tencent prevede infatti la costante ricerca delle munizioni e la necessità di "mantenerci in forze" utilizzando il poco cibo reperito esplorando la mappa e riscaldandoci davanti a un fuoco per non cadere vittima dell'assideramento prima ancora che delle pallottole nemiche.

Il nostro Gabriele Carollo si è cimentato con la versione in Accesso Anticipato di Ring of Elysium disponibile su Steam da metà dicembre: su queste pagine trovate il suo resoconto dettagliato dell'esperienza di gameplay offerta da questo nuovo battle royale che tenta di sfidare PUBG e Fortnite.



Come spesso avviene in queste occasioni, il successo conseguito su PC dal progetto ne determinerà il suo successivo approdo su PlayStation 4, Xbox One e, magari, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android. Nell'attesa di scoprire se il titolo saprà catturare le attenzioni dei cultori di sparatutto battle royale, vi lasciamo al video di presentazione della modalità survival "From Dusk Till Dawn".