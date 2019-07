Ring of Elysium: al via un ricco torneo per il battle royale, con Shroud e Forsen

Ring of Elysium si è inserito da qualche tempo nel sempre più nutrito panorama dei battle royale. Questa volta, a far notizia è un enorme torneo dedicato: il Ring of Elysium Amazon Cup, che vedrà la partecipazione di Michael "Shroud" Grzesiek e Sebastian "Forsen" Fors, due streamer ormai conosciutissimi.

Le qualificazioni online sia per l'Europa che per il Nord America sono già in corso. Fino ad agosto, i giocatori possono competere per una possibilità in portarsi a casa una parte del montepremi di $ 60.000, oltre ad altri premi.

Le finali regionali di terranno il 10 e l'11 agosto (rispettivamente per EU e NA). I migliori giocatori individuali in ciascun turno di qualificazione settimanale avanzeranno verso la finale regionale. Una volta raggiunto il round conclusivo, sarà in grado di chiamare due compagni di squadra a loro scelta per competere in team.

La squadra vincente in ogni regione guadagnerà $ 15.000, il secondo team invece avrà $ 10.000 e il terzo $ 5.000. Ogni squadra dei Campionati Regionali fuori dal podio riceverà circa $ 200 in valuta di gioco.

L'intero evento si svolgerà nella modalità di gioco Ashen Eye aggiunta di recente che rimuove il blue circle e lo sostituisce con una zona in movimento che costringe i giocatori a spostarsi costantemente. Per le persone che vogliono competere contro o guardare Shroud e Forsen, Shroud sarà in competizione per la regione NA, mentre Forsen e il suo team cercheranno il dominio in Europa.

I giocatori che vogliono competere, possono iscriversi come singoli attraverso il sito web ufficiale o utilizzando Amazon GameOn Tournament Organizer. Qualsiasi giocatore che parteciperà al torneo durante l'utilizzo di GameOn guadagnerà contenuti aggiuntivi durante l'evento, incluse skin e altri premi, persino portatili da gaming.