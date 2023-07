Rinviata l'uscita di Rise of the Triad Ludicrous Edition per console

Apogee Entertainment, New Blood Interactive e Nightdive Studios hanno posticipato l'uscita delle versioni per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e Switch di Rise of the Triad: Ludicrous Edition.

Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, il 31 Luglio 2023 non sarà la data di uscita di tutte le versioni del gioco, ma soltanto della versione per PC (Steam e GOG). Le altre versioni per console sono invece rimandate a data da definirsi.

Stando a quanto comunicato da Dave Oshry, CEO di New Blood Interactive, il ritardo è dovuto ad "alcuni problemi di certificazione su console". Non ci sono particolari dettagli in merito, né indizi su una possibile nuova finestra di release. Per rinfrescarvi la memoria, potete recuperare 18 minuti di gameplay dell'originale Rise of the Triad.

Rise of the Triad: Ludicrous Edition consente ai giocatori di rivivere l'originale FPS classico degli anni '90 rimasterizzato in 4K Ultrawide con frame rate illimitato, contenuti ripristinati, nuovi episodi, un editor di livelli, un multiplayer multipiattaforma, tracce musicali aggiuntive, nuove opzioni e altro ancora.

I giocatori su console, tuttavia, dovranno attendere ancora un po'. Non mancheremo di aggiornarvi quando giungeranno nuove notizie in merito.