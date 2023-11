Rinviati il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore e Inazuma Eleven Victory Road

In occasione dell'evento Vision 2023, Level-5 ha annunciato tante novità sui progetti in lavorazione, incluse le nuove finestre di lancio di Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore ed Inazuma Eleven Victory Road.

Entrambi i giochi, infatti, raggiungeranno gli scaffali dei negozi di tutto il mondo più tardi rispetto a quanto inizialmente pianificato dal team di sviluppo. Nel caso de Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, gli appassionati dovranno attendere fino al 2025, che è la nuova finestra di lancio per le avventure a base di enigmi e rompicapi del noto personaggio.

A subire una sorte simile è stato anche Inazuma Eleven Victory Road, sebbene in questo caso bisognerà attendere solo qualche mese in più, dal momento che il gioco arriverà nel corso del 2024. Per placare l'hype degli appassionati, il team di sviluppo ha confermato che il prossimo marzo si terrà la Beta del gioco, grazie alla quale sarà possibile mettere alla prova la sua componente online, la modalità cooperativa e anche una piccola porzione della campagna single player. Il test sarà un'esclusiva della versione Nintendo Switch e, almeno per il momento, non è chiaro quali siano le modalità d'accesso.

Prima di lasciarvi ai nuovi trailer di entrambi i giochi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il video sulla demo di Inazuma Eleven Victory Road del Tokyo Game Show 2023.