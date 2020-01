Rinviato Marvel's Anvengers, il gioco dei Vendicatori non uscirà a maggio

Rinvio per Marvel's Avengers: Square Enix ha annunciato che il gioco dei Vendicatori non arriverà il 16 maggio come inizialmente annunciato, il team ha bisogno di più tempo per sistemare alcuni aspetti della produzione, da qui la necessità di rimandare l'uscita.

Marvel's Avengers uscirà il 4 settembre 2020, il gioco è atteso su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e Google Stadia, piattaforme alle quali si aggiungeranno PlayStation 5 e Xbox Series X in un periodo compreso tra la fine del 2020 e il 2021 con una versione apposita per sistemi nextgen.

Marvel's Avengers è stato presentato allo scorso E3 di Los Angeles ed in seguito alla Gamescom di Colonia, ricevendo una tiepida accoglienza da parte della stampa internazionale a causa di un comparto tecnico non all'altezza delle aspettative e di un gameplay troppo legnoso e poco vario.

Gli sviluppatori hanno tenuto in enorme considerazioni questi feedback e come detto lavoreranno ora per sistemare vari aspetti di Marvel's Avengers così da consegnare ai Marvel Fan un prodotto curato in ogni minimo dettaglio. Sempre nella giornata di oggi, 14 gennaio, i vertici di Square Enix hanno annunciato il rinvio ufficiale di Final Fantasy 7 Remake: anche il kolossal ruolistico con protagonista Cloud Strife subirà un ritardo e, diversamente da quanto previsto, verrà commercializzato il 10 aprile 2020 in esclusiva su PlayStation 4.