Dopo essere stato rinviato 'per colpa' di Cyberpunk, Everspace 2 riceve una data di lancio

Con Cyberpunk 2077 finalmente disponibile sul mercato, ecco che i ragazzi di Rockfish possono finalmente sentirsi liberi di annunciare la data di lancio di Everspace 2.

Dopo aver concluso con successo la campagna di crowdfunding ed aver raccolto un totale di 620.000$ su Kickstarter, la software house ha deciso di posticipare per ben due volte il lancio della fase Early Access del suo space shooter open-world. In entrambe le occasioni, Rockfish ha candidamente ammesso che non avrebbe mai voluto proporre il suo prodotto nello stesso periodo di uscita di Cyberpunk.



Superato lo scoglio rappresentato dal gioco di CD Projekt RED, Everspace e ha dunque ricevuto la sua data di lancio definitiva: l'Accesso Anticipato del gioco inizierà lunedì 18 gennaio su Steam e GOG. Gli sviluppatori hanno promesso almeno 25 ore di gameplay che si dipaneranno all'interno di campagna principale e attività secondarie.

"Ovviamente, il gioco è ancora lontano dall'essere completo", ci ha tenuto a specificare Michael Schade, CEO della compagnia di sviluppo. "Oltre ai due esplorabili in Accesso Anticipato, abbiamo intenzione di aggiungere dai 4 o 6 sistemi stellari aggiuntivi, insieme ad altre sottoclassi di navicelle oltre all'Interceptor, Sentinel, Striker, Gunship, e Scout. Nella versione finale, i giocatori potranno godere del doppio dei contenuti facenti parte della storia principale e di tante altre attività da endgame".

L'Early Access di Everspace 2, atteso al lancio per il prossimo 18 gennaio, sarà acquistabile su Steam e GOG.com al prezzo di 38,00 euro (potete intanto scaricare una demo gratuita). Gli sviluppatori hanno precisato che la versione finale del gioco, che uscirà entro i prossimi 18 mesi, verrà venduta ad un prezzo "ragionevolmente maggiorato".