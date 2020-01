Rinvio di Final Fantasy 7 Remake: il messaggio di Yoshinori Kitase

Square Enix ha annunciato oggi il rinvio di Final Fantasy 7 Remake per PS4, il gioco non uscirà a marzo come precedentemente comunicato ma arriverà solamente durante il mese di aprile. Per l'occasione è stato condiviso anche un messaggio di Yoshinori Kitase.

"Sappiamo che non vedete l’ora che esca Final Fantasy VII Remake e che state aspettando pazientemente di divertirvi con il gioco su cui stiamo lavorando. Per assicurarci di pubblicare il titolo che abbiamo in mente con la qualità che i nostri fan si meritano, abbiamo deciso di spostare la data d’uscita al 10 aprile 2020. Abbiamo preso questa difficile decisione per avere qualche settimana in più per perfezionare il gioco e potervi offrire la miglior esperienza possibile. Da parte di tutto il team, voglio scusarmi, perché significa che dovrete aspettare un po’ più a lungo per il gioco. Grazie per la pazienza e il vostro immancabile sostegno."

Per mettere le mani su Final Fantasy 7 sarà quindi necessario attendere il 10 aprile, il ritardo permetterà agli sviluppatori di migliorare alcuni aspetti del gioco e di garantire così l'alta qualità che i fan del remake si aspettano. Nessuna novità invece riguardo la possibile uscita su altre piattaforme oltre a PlayStation 4 e PS4 PRO.