Il rinvio di Starfield fu 'un disastro' per Xbox Game Pass, secondo Phil Spencer

Dal grosso leak di informazioni relativo al processo tra Microsoft e l'FTC emergono sempre più dettagli riguardo tutto l'ecosistema Xbox. Oltre alla possibile finestra del reveal di Xbox Brooklin ed Ellewood, emergono anche retroscena sul rinvio di Starfield e sull'impatto di tale decisione in ottica Xbox Game Pass.

Il kolossal sci-fi di Bethesda è disponibile da inizio settembre su PC e Xbox Series X/S ed ha già ottenuto grandi successi, ma in origine il lancio sarebbe dovuto avvenire nel novembre del 2022, prima di andare incontro ad un grosso rinvio di quasi un anno. La vicenda generò non poche preoccupazioni a Phil Spencer, ritenendo che il Game Pass si ritrovasse in una "situazione disastrosa" a causa del posticipo di Starfield e la conseguente mancanza di giochi first-party all'orizzonte.

In una e-mail mandata ad alcuni dei più importanti dirigenti Xbox nel maggio del 2022, Spencer sottolineava come nel servizio in abbonamento ci fosse "un buco enorme nella line-up dei nostri giochi" dovuto non solo alla mancata uscita di Starfield nel corso di quell'anno, ma anche per "la poca chiarezza sulla data di lancio di Redfall" e "lo sviluppo di STALKER 2 fortemente colpito dalla guerra in Ucraina". Ciò avrebbe dunque rappresentato un serio danno non solo per l'ecosistema Xbox in generale ma anche per Xbox Game Pass, privo per lungo tempo di un'esclusiva di punta Microsoft dopo il lancio di Halo Infinite nel dicembre del 2021.

"Continuiamo a dire di pubblicare un grosso gioco Tripla A ogni trimestre nel Game Pass, ma rischiamo di avere un gap di quasi 16 mesi tra il lancio di una grande esclusiva e l'altra sulla nostra piattaforma", scrisse Spencer sottolineando che "questa è davvero una situazione disastrosa per noi alla luce di tutti gli investimenti tra i nostri studi che abbiamo fatto in ottica Game Pass". Il numero uno di Xbox ha poi proseguito: "Abbiamo alzato l'asticella davvero molto in alto nel 2021 per qualità e ritmo di pubblicazione dei contenuti, ed è stato grandioso. Ma passare da quell'anno ad un 2022 senza grandi esclusive da lanciare è una pianificazione che non ci possiamo permettere. Dobbiamo tutti comprendere che la situazione in cui ci ritroviamo adesso è il fallimento della nostra pianificazione e relativa esecuzione".

"Per la nostra community - ha aggiunto Spencer - sarà davvero ovvio che tra la mancanza di aggiornamenti su così tanti giochi e la mancanza di chiarezza su quasi tutto ciò che abbiamo mostrato stiamo perdendo posizioni. Come leader dobbiamo trovare una soluzione, abbiamo già risolto situazioni difficili in passato e ci riusciremo ancora una volta. Dove siamo ora mi genera frustrazione, ma supereremo questo momento. La cosa più importante è creare un piano vincente, impegniamoci su questo".

Nel cercare una soluzione che potesse in qualche modo colmare il gap della mancanza di esclusive first-party con produzioni terze parti di peso, interagendo con i suoi colleghi Spencer suggerì di convincere From Software a far arrivare la trilogia di Dark Souls su Xbox Game Pass, in modo così da cavalcare il grande successo riscosso da Elden Ring. Tra gli altri giochi presi in considerazione per il Game Pass ci furono anche Dying Light 2, Red Dead Redemption II, Gotham Knights, Star Wars Jedi Survivor e LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, oltre ad ulteriori giochi pubblicati tuttavia solo nel 2023 inoltrato quali Baldur's Gate 3 e Mortal Kombat 1.

Il difficile momento sembra però ormai alle spalle: oggi per Spencer pubblicare 4 giochi first party Xbox all'anno è già un fatto, con Microsoft che ha già pianificato con attenzione il futuro prossimo del marchio Xbox in termini di esclusive.