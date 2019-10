Rinvio di The Last of Us 2: Rami Ismail felice che i giocatori l'abbiano preso bene

Il rinvio di The Last of Us Part 2, arrivato ad un solo mese dall'annuncio di una data d'uscita attesa per anni, ha lasciato di stucco l'intera comunità PlayStation. Sembra, tuttavia, che la maggioranza dei giocatori l'abbia presa con filosofia, senza prodigarsi in feroci attacchi nei confronti di Naughty Dog.

Rami Ismail, fondatore di Vlambeer e responsabile tra gli altri di Nuclear Throne, Ridiculous Fishing, Super Crate Box, Serious Sam: The Random Encounter e Luftrausers, lo ha notato, e non ha mancato di farlo sapere ai suoi seguaci su Twitter. "Il 2019 è fantastico, abbiamo appena assistito all'annuncio del posticipo di The Last of Us Part 2 e il pubblico l'ha presa "bene". Alcuni non si rendono conto di come ciò renderà migliore la vita degli sviluppatori nei prossimi due anni, man mano che questo atteggiamento si diffonderà in tutta l'industria. Ciò conta molto, grazie".

Le comunità di videogiocatori è tristemente nota per essere incline ad eccessi d'ira nei confronti di rinvii o scelte degli sviluppatori giudicate poco sagge. Senza andare troppo indietro nel tempo, basti pensare alle feroci critiche riservate ad Infinity Ward quando è stata annunciata l'esclusività temporale per PS4 di una modalità di Call of Duty: Modern Warfare e hanno cominciato a circolare voci sulla presenza delle loot box. Secondo Ismail, l'atteggiamento comprensivo nei confronti di Naughty Dog è invece un buon segnale per l'industria, che farà lavorare con più tranquillità tutti gli sviluppatori in futuro.

Voi come l'avete presa? Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la lettera di Neil Druckmann, nella quale vengono spiegate le motivazioni del rinvio. La nuova data d'uscita di The Last of Us Part 2 è 29 maggio 2020.