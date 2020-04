Rinvio di The Last of Us Part 2: Neil Druckmann si rifugia nella City 17 di Half-Life Alyx

Il rinvio di The Last of Us Part 2 a data da destinarsi sta ancora facendo discutere. La decisione, resasi necessaria a causa delle difficoltà logistiche derivanti dall'emergenza Coronavirus, non ha scosso solamente i giocatori, che avevano già dovuto sopportare un posticipo, ma anche gli sviluppatori che stanno lavorando al gioco da molti anni.

Gli ultimi due giorni, a quanto pare, non sono stati semplici neppure per Neil Druckmann, uno dei papà della serie. Il direttore creativo e co-scrittore del gioco, in ogni caso, è riuscito a trovare una valvola di sfogo, ovvero un visore per la realtà virtuale Valve Index accoppiato con il più recente capolavoro di casa Valve, Half-Life Alyx. Ad avercelo fatto sapere è stato lui stesso con un tweet affidato al suo profilo personale: "Non mentirò... le ultime 48 ore sono state molto stancanti per me... avevo bisogno di fuggire stanotte. Ho fatto un viaggio a City 17, grazie per l'aiuto Geoff Keighley e Valve!".

Considerata l'ottima qualità del gioco, oltre che del visore, Neil Druckmann non poteva trovare "luogo" migliore per staccare la spina durante gli ultimi, faticosi giorni. The Last of Us Part 2, esattamente come Marvel's Iron Man VR, non ha ricevuto una nuova data d'uscita. Tutto dipenderà dall'evolversi della crisi sanitaria globale. Nel frattempo, possiamo consolarci con una nuova serie di screenshot di The Last of Us Part 2. I due video gameplay trapelati nella giornata di ieri, intanto, sono stati rimossi.