Rinvio di Watch Dogs Legion e Gods & Monsters: nuovi rumor da Jason Schreier

In occasione dell'ultimo podcast della serie SplitScreen, il noto giornalista di Kotaku, Jason Schreier, ha svelato degli interessanti retroscena sul recente rinvio di Watch Dogs Legion e Gods & Monsters.

Stando all'editor di Kotaku, infatti, l'uscita del nuovo capitolo della saga action a mondo aperto di Watch Dogs era originariamente prevista per questo autunno: il rinvio alla finestra di lancio del prossimo anno fiscale, in un periodo che va dal primo aprile del 2020 alla fine di marzo del 2021, sarebbe avvenuto per quelle che lo stesso Schreier definisce come delle "gravi complicanze" nella gestione del sistema della Legione su cui si basa il motore procedurale di scelta del personaggio che caratterizza il titolo.

Per quanto riguarda il rinvio di Gods & Monsters, secondo il giornalista di Kotaku, dietro alla scelta del posticipo a un periodo non meglio specificato dell'anno fiscale 2020 sarebbe da imputare a una "scarsa organizzazione" degli studi interni di Ubisoft Montreal, specie per quanto riguarda il passaggio di consegne il team incaricato di dare forma ad Assassin's Creed Odyssey e gli autori della nuova IP fantasy ambientata nella dimensione mitologica dell'Antica Grecia.