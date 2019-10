Rinvio di Watch Dogs Legion: Ubisoft spiega perchè ha deciso di posticiparne l'uscita

In una giornata segnata dal posticipo di The Last of Us 2, l'annuncio quasi concomitante del rinvio di Watch Dogs Legion ha colto di sorpresa gli appassionati della serie di Ubisoft. Gli sviluppatori di Ubisoft Toronto hanno così deciso di illustrarci i motivi dietro a questa dolorosa scelta.

Attraverso le pagine del profilo Twitter ufficiale di Watch Dogs Legion, i rappresentanti di Ubisoft Toronto spiegano che "la nostra ambizione è quella di offrirvi un'esperienza indimenticabile. Grazie alla possibilità di indossare i panni di qualsiasi PNG, ogni personaggio nel nostro mondo ha una vita persistente e chiunque, dell'intera popolazione di Londra, può essere reclutato nel tuo team DedSec per diventare l'eroe del tuo gioco e la stella della tua storia".

Le ambizioni che accompagnano il progetto di Legion, quindi, hanno indotto i ragazzi di Ubisoft Toronto a deciderne il posticipo perchè "in questo modo stiamo cogliendo l'occasione per dedicare ulteriore tempo alla nostra visione, elevandone il tasso qualitativo per fare in modo che il progetto raggiunga gli standard che meritate. Siamo certi, così facendo, che il ritardo contribuirà a rendere Watch Dogs Legion ancora più coinvolgente e innovativo".

Annunciato durante l'E3 2019, Watch Dogs Legion era originariamente previsto al lancio per il 6 marzo del prossimo anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. In funzione della decisione assunta da Ubisoft e dagli sviluppatori della sussidiaria di Toronto, l'avventura degli hacker dell'anarchica Londra post-Brexit di Legion entreranno invece in azione in un periodo non meglio specificato del 2020. In compenso, il titolo vanterà anche delle migliorie per le versioni PS5 e Xbox Scarlett.