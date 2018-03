RIOT Civil Unrest arriverà su Nintendo Switch a giugno?

Il videogioco indipendente italianopotrebbe arrivare presto su. Il titolo ha fatto la sua comparsa nei listini di GameFly , con data di uscita apparentemente prevista per il prossimo 19 giugno.

Il gioco, prodotto da Leonard Menchiari e IV Productions, è attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam, da cui è tratta la sinossi che riportiamo di seguito:

"Con il peggioramento della crisi economica mondiale e la disuguaglianza che distrugge il tessuto sociale, le masse manifestano il proprio malcontento in atti violenti di disordine pubblico. RIOT Civil Unrest è un gioco strategico di simulazione in tempo reale, che colloca il giocatore al centro di alcuni degli scontri più difficili di disordine pubblico al mondo. Le campagne comprendono: Indignados (Spagna), Primavera Araba (Egitto), Keratea (Grecia) e No TAV (Italia). 17 scenari a livello unico che comprendono Roma, Oakland, Parigi, Londra e Ucraina.

Il creatore di RIOT Civil Unrest, Leonard Menchiari, ha vissuto di persona i disordini pubblici, durante le proteste dei No TAV in Italia. Ha creato il gioco per raccontare le storie che ha visto ed esprimere i sentimenti vissuti durante gli scontri. Che cosa fa scattare una tale rabbia e aggressività in una folla? Che cosa prova un agente di polizia, spesso in minoranza, durante uno scontro? RIOT - Civil Unrest dà al giocatore l'opportunità di sperimentare entrambe le fazioni del conflitto: un conflitto in cui non esiste un vero vincitore. Chi ha ragione e chi ha torto? Prova RIOT - Civil Unrest e trai le tue conclusioni."

La scorsa primavera abbiamo potuto provare il gioco nel corso dello Svilupparty, ecco le nostre impressioni su RIOT Civil Unrest.