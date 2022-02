Riot Games, 20 anni di storie: ecco il nuovo logo, 'i giochi resteranno il cuore pulsante'

Con lo straordinario successo di League of Legends, il debutto di League of Legends: Wild Rift e il continuo supporto al suo nuovo shooter - con la recente presentazione dell'Episodio 4 di Valorant - il team di Riot Games ha raggiunto moltissimi traguardi nella sua storia.

Una storia ormai ventennale, per un colosso del videogioco conosciuto in tutto il mondo e in costante espansione. In occasione di questo traguardo, Riot Games ha deciso di festeggiare con il lancio di un nuovo logo ufficiale, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

"Con l'ingresso di Riot nel suo secondo decennio di vita, ci è sembrato il momento giusto per aggiornare ed espandere l'impianto visivo di Riot Games per prepararci ai successi che ci aspettano in futuro. - ha dichiarato la software house - La modifica al logo è il risultato di un lavoro volto a costruire un impianto visivo più uniforme, con la creazione di nuove risorse esclusive (come la composizione tipografica), che aiuteranno i giocatori a riconoscere più facilmente il nostro marchio ovunque andiamo. Anche se abbiamo reso il logo un po' più moderno, volevamo conservare lo spirito originale del pugno e trasmettere con chiarezza che i GIOCHI resteranno il cuore pulsante di Riot Games".



Tra gli ultimi successi a marchio Riot Games, ricordiamo l'eccellente opera di animazione di Arcane: League of Legends.