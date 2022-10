Riot Games acquisisce Wargaming Sidney: il team al lavoro su Valorant e League of Legends

Mentre l'Agente Harbor debutta in Valorant, è tempo di novità in casa Riot Games. Il colosso del videogioco ha infatti annunciato di aver acquisito il team di Wargaming Sidney.

Attivo da oltre 25 anni nell'industria videoludica, lo studio è specializzato nello sviluppo di titoli a supporto continuo. Tra le realtà più grandi del settore in Australia, il team ha lavorato ad esempio a World of Tanks e World of Warships, oltre che a innumerevoli MMO. Sotto l'egida di Riot Games, l'ex Wargaming Sidney continuerà dunque ad occuparsi proprio di giochi live service, con il nuovo nome di Riot Sidney. Nello specifico, lo studio andrà a potenziare i già ampi team impegnati nel supporto a League of Legends e Valorant.



Il processo di acquisizione dell'azienda è già stato ultimato, con l'operazione che è stata salutata con entusiasmo dal co-fondatore di Riot Games. "Siamo davvero entusiasti di accogliere in Riot questi sviluppatori e team di grande talento - ha infatti dichiarato Marc Merrill - I Rioter che hanno avuto l'opportunità di lavorare con i membri del team di Sydney hanno piena fiducia non solo nella tecnologia che hanno sviluppato nel corso degli anni, ma, soprattutto, nelle persone che l'hanno creata". Notizia positiva, è già stato confermato che l'intero staff dello studio entrerà a far parte di Riot Sydney, mentre al contempo saranno avviati anche i passi necessari per un ulteriore ampliamento del team creativo.



In tema di acquisizioni, prosegue invece il cammino di ingresso di Activision negli Xbox Game Studios di Microsoft.